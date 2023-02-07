Международные резервы России в январе выросли на 2,59%

Международные резервы РФ на 1 февраля 2023 года составили $597,035 млрд, что на 2,59% (или на $15,046 млрд) выше показателя на начало января, говорится в материалах ЦБ РФ.

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На 1 февраля 2022 года международные резервы составляли $630,207 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.