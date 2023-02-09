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1 час назад

Дана оценка финансовым потерям Турции от землетрясений

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Возможные потери Турецкой Республики от разрушительных землетрясений оцениваются в 4 млрд долларов, полагает международное рейтинговое агентство Fitch.

Оценка экономических потерь пока трудно оценима, поскольку ситуация развивается, но, вероятнее всего, потери превысят 2 млрд долларов и могут дойти до 4 млрд долларов и более, заявили в агентстве, передает ТАСС.

Между тем турецкий вице-президент Фуат Окта заявил, что, по последним данным, число погибших увеличилось до 14 тыс. 351 человека.

До этого президент страны Тайип Эрдоган заявлял, что погибшими числятся 14 тыс. 14 человек.

Экономика,Fitch Ratings,
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