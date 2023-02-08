Росрыболовство отметило снижение потребления рыбы в стране

В 2021 году показатель уменьшился до 21,7 кг на человека. При этом по 2022-му данных ещё нет, рассказал РБК руководитель агентства Илья Шестаков. По его словам, уровень потребления «очень сильно» зависит от доходов населения, поэтому нужно принимать меры для удешевления рыбы и рыбной продукции.