Росрыболовство отметило снижение потребления рыбы в стране

В 2021 году показатель уменьшился до 21,7 кг на человека. При этом по 2022-му данных ещё нет, рассказал РБК руководитель агентства Илья Шестаков. По его словам, уровень потребления «очень сильно» зависит от доходов населения, поэтому нужно принимать меры для удешевления рыбы и рыбной продукции.
С другой стороны, Шестаков предложил активизировать популяризацию рыбы.
«У нас всё-таки культура потребления рыбной продукции не в приморских регионах невысокая», — отметил он.
Говоря о поставках с Дальнего Востока в центральные регионы страны, Шестков сообщил, что проблем нет.
«Мы ожидали, что они могут возникнуть, постоянно мониторили ситуацию с загрузкой холодильных мощностей на Дальнем Востоке, вот сейчас они загружены на 40%. Но даже в лососёвую путину максимальная загрузка была 80%», — уточнил глава Росрыболовства.