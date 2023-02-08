Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
21 минуту назад

Росрыболовство отметило снижение потребления рыбы в стране

Говорит Москва

В 2021 году показатель уменьшился до 21,7 кг на человека. При этом по 2022-му данных ещё нет, рассказал РБК руководитель агентства Илья Шестаков. По его словам, уровень потребления «очень сильно» зависит от доходов населения, поэтому нужно принимать меры для удешевления рыбы и рыбной продукции.

Росрыболовство отметило снижение потребления рыбы в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С другой стороны, Шестаков предложил активизировать популяризацию рыбы.

«У нас всё-таки культура потребления рыбной продукции не в приморских регионах невысокая», — отметил он.

Говоря о поставках с Дальнего Востока в центральные регионы страны, Шестков сообщил, что проблем нет.

«Мы ожидали, что они могут возникнуть, постоянно мониторили ситуацию с загрузкой холодильных мощностей на Дальнем Востоке, вот сейчас они загружены на 40%. Но даже в лососёвую путину максимальная загрузка была 80%», — уточнил глава Росрыболовства.

Экономика,Илья Шестаков,Росрыболовство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители