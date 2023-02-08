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18 минут назад

В ФРГ раскрыли секрет «удивительной мощи» России

Илья Родин

Ограничительные меры западных стран оказались не в состоянии навредить российской экономике, заявил в статье для Welt обозреватель Эдвард Штайнер. Он добавил, что прогнозы видных аналитиков о крахе России не сбылись, пишет РИА «Новости».

Аналитик пояснил, что причина удивительной экономической мощи РФ заключается в солидной ресурсной базе, которая дала возможность России нарастить экспорт. Кроме того, добавил эксперт, Центробанк страны вел грамотную политику на фоне санкций.

По словам Штайнера, в 2022 году в Россию поступали в повышенном объеме не только товары первой необходимости, но и высокие технологии. В целом, в прошлом году импорт товаров и услуг составил $346 млрд.

Названы пять доказывающих провал санкций против РФ факторов

Обозреватель отметил, что несмотря на угрозу вторичных санкций, многие государства продолжили сотрудничество с РФ. Он добавил, что взаимодействие с Москвой открыло КНР, Индии и Турции большие возможности.

Ранее сообщалось, что Индия значительно увеличила закупки российской нефти. Существенная часть энергоресурса направляется на частные НПЗ.

Экономика,Банк России,
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