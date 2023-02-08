В ФРГ раскрыли секрет «удивительной мощи» России

Ограничительные меры западных стран оказались не в состоянии навредить российской экономике, заявил в статье для Welt обозреватель Эдвард Штайнер. Он добавил, что прогнозы видных аналитиков о крахе России не сбылись, пишет РИА «Новости».

Аналитик пояснил, что причина удивительной экономической мощи РФ заключается в солидной ресурсной базе, которая дала возможность России нарастить экспорт. Кроме того, добавил эксперт, Центробанк страны вел грамотную политику на фоне санкций.

По словам Штайнера, в 2022 году в Россию поступали в повышенном объеме не только товары первой необходимости, но и высокие технологии. В целом, в прошлом году импорт товаров и услуг составил $346 млрд.

Обозреватель отметил, что несмотря на угрозу вторичных санкций, многие государства продолжили сотрудничество с РФ. Он добавил, что взаимодействие с Москвой открыло КНР, Индии и Турции большие возможности.