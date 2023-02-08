В США начали подготовку к проблемам в банковской системе

Видные финансисты США осведомлены о грядущих проблемах в банковской системе страны, но не желают беспокоить население страны, рассказал во время онлайн-трансляции ведущий Youtube-канала Redacted News Клейтон Моррис. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что заседание Федеральной корпорации по страхованию вкладов США, о котором рассказывает в трансляции аналитик, проходило в ноябре 2022 года. В распоряжение журналиста запись мероприятия попала только сейчас. На нем присутствовали не только руководители корпорации, но и банкиры, юристы.

Участники совещания подчеркнули, что данные о возможных проблемах в банковской сфере не следует предавать публичной огласке. По их мнению, обнародование сведений может напугать общество.

Вместе с тем, заметила одна из присутствующих, при необходимости может будет сделать объявление в пятницу вечером. По ее мнению, это может сработать.

Еще один участник конференции призвал обсудить сложившуюся ситуацию немедленно. Он пояснил, что у банков нет защиты, их репутация держится на уверенности общества в том, что кредитные организации находятся в полном порядке. В случае, если ожидания не оправдаются, «ничто не удержится».