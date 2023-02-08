В Минэкономразвития сообщили об ускорении годовой инфляции

С 31 января по 6 февраля показатель составил 11,72%.
Неделей ранее он был на уровне 11,5%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном ведомством.
«Продовольственная инфляция составила 0,51% при сезонном удорожании плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. В секторе услуг цены выросли на 0,21%. В сегменте непродовольственных товаров — околонулевой рост цен», — отмечается в документе.
Согласно официальным прогнозам Минэкономразвития, инфляция в России в 2023 году составит 5,5%.