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47 минут назад

В Минэкономразвития сообщили об ускорении годовой инфляции

Говорит Москваиещё 2

С 31 января по 6 февраля показатель составил 11,72%.

В Минэкономразвития сообщили об ускорении годовой инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Неделей ранее он был на уровне 11,5%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном ведомством.

«Продовольственная инфляция составила 0,51% при сезонном удорожании плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. В секторе услуг цены выросли на 0,21%. В сегменте непродовольственных товаров — околонулевой рост цен», — отмечается в документе.

Bloomberg: инвестиции в основной капитал в РФ аномально выросли

Согласно официальным прогнозам Минэкономразвития, инфляция в России в 2023 году составит 5,5%.

Экономика,Минэкономразвития,
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