В Минэкономразвития сообщили об ускорении годовой инфляции

«Продовольственная инфляция составила 0,51% при сезонном удорожании плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. В секторе услуг цены выросли на 0,21%. В сегменте непродовольственных товаров — околонулевой рост цен», — отмечается в документе.