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1 час назад

ЕС рассмотрит использование активов ЦБ РФ для восстановления Украины

Илья Родин

Главы государств Евросоюза планируют обсудить на саммите инициативу по использованию российских замороженных активов для восстановления Украины после завершения конфликта в этой стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

ЕС рассмотрит использование активов ЦБ РФ для восстановления Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник подчеркнул, что во время намеченного 9-10 февраля мероприятия «будет обсуждаться вопрос замороженных активов России, которые могут быть использованы для реконструкции Украины».

По его словам, на саммите не будет принято окончательное решение по этому вопросу. Он уточнил, что неизвестно, где конкретно находятся российские активы. Как следствие, разговор будет о мерах по их поиску.

По данным агентства, ранее официальные лица стран Балтии и Польши призвали руководителей ЕС применить замороженные активы ЦБ РФ для восстановления Украины.

Экономика,Банк России,ЕС,
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