ЕС рассмотрит использование активов ЦБ РФ для восстановления Украины

Главы государств Евросоюза планируют обсудить на саммите инициативу по использованию российских замороженных активов для восстановления Украины после завершения конфликта в этой стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Источник подчеркнул, что во время намеченного 9-10 февраля мероприятия «будет обсуждаться вопрос замороженных активов России, которые могут быть использованы для реконструкции Украины».

По его словам, на саммите не будет принято окончательное решение по этому вопросу. Он уточнил, что неизвестно, где конкретно находятся российские активы. Как следствие, разговор будет о мерах по их поиску.