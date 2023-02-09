Описаны последствия антироссийских санкций для ЕС

«Дело в том, что санкции на нефть и нефтепродукты пагубны не только для самой России, но и для стран, которые вводят соответствующие ограничения. Это совсем не безболезненная мера, если возникнет дефицит, то государства сами же и пострадают. Впрочем, конечно, не обязательно, что это произойдет», — заметил аналитик.