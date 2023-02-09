Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

Описаны последствия антироссийских санкций для ЕС

Lenta.ruиещё 2

Санкции в виде эмбарго на российские нефть и нефтепродукты со стороны Евросоюза и одновременные ограничения в виде потолка цен в глобальном масштабе могут привести к возникновению серьезного дефицита на рынке. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Дело в том, что санкции на нефть и нефтепродукты пагубны не только для самой России, но и для стран, которые вводят соответствующие ограничения. Это совсем не безболезненная мера, если возникнет дефицит, то государства сами же и пострадают. Впрочем, конечно, не обязательно, что это произойдет», — заметил аналитик.

Юшков также добавил, что после введения потолка цен и эмбарго объемы добычи нефти были быстро восстановлены.

В США предупредили о риске дефолта

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал введение Европейским союзом (ЕС) исключений из потолка цен на российские нефтепродукты. Он назвал подобные действия легализацией серых схем поставок.

Новак отметил, что Европа нуждается в российских ресурсах, в топливе.

«Я думаю, что все эти исключения — это по сути легализация тех серых схем, которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году», — добавил он.

Экономика,Игорь Юшков,Александр Новак,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители