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1 час назад

Россия и Турция начали работу над альтернативой платёжной системе МИР

RT на русскомиещё 2

Москва работает с Анкарой над альтернативой платёжной системе МИР, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Россия и Турция начали работу над альтернативой системе «Мир»
Фото: ТАССТАСС

«Работа идёт. Однако, видимо, подводить её итоги было бы пока преждевременно. К тому же речь, по сути, сейчас идёт уже о будущем туристическом сезоне, и надо ещё понять, каким он будет», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат отметил, что финансовые санкции сказываются и на туристической сфере.

Замглавы Минфина США по вопросам терроризма и по финансовой разведке Брайан Нельсон ранее вынес Турции предупреждение о риске санкций за торговое сотрудничество с Россией.

Ерхов заявил, что Анкара испытывает давление из-за политики неприсоединения к антироссийским санкциям — по словам дипломата, доходит до угроз.

Экономика,Алексей Ерхов,Брайан Нельсон,Казначейство США,
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