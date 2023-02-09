Россия и Турция начали работу над альтернативой системе «Мир»

Москва работает с Анкарой над альтернативой платёжной системе МИР, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
«Работа идёт. Однако, видимо, подводить её итоги было бы пока преждевременно. К тому же речь, по сути, сейчас идёт уже о будущем туристическом сезоне, и надо ещё понять, каким он будет», — цитирует его РИА Новости.
Дипломат отметил, что финансовые санкции сказываются и на туристической сфере.
Замглавы Минфина США по вопросам терроризма и по финансовой разведке Брайан Нельсон ранее вынес Турции предупреждение о риске санкций за торговое сотрудничество с Россией.
Ерхов заявил, что Анкара испытывает давление из-за политики неприсоединения к антироссийским санкциям — по словам дипломата, доходит до угроз.