«Ниже плинтуса»: Лукашенко сравнил прибыльность сельского хозяйства и нефти

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нефть больше не дает прежней рентабельности и у сельского хозяйства теперь гораздо больше преимуществ. Об этом сообщает БЕЛТА.

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По словам Лукашенко, годы усилий по развитию агропромышленного комплекса Белоруссии принесли свои результаты, о чем свидетельствует рост экспорта белорусской сельхозпродукции.

«Нефть не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство. Нефть вообще опустилась ниже плинтуса. На 8,3 миллиарда долларов продали продуктов питания», - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что является сторонником питания тем, «что у тебя произрастает на земле».

«Я импортного практически не употребляю», - сказал он.

Лукашенко добавил, что мировое население увеличивается и людям нужны дополнительные объемы продовольствия.

При этом ранее Лукашенко также допустил, что за счет разработки новых месторождений нефти в Белоруссии в будущие годы удастся нарастить объемы добычи нефти до 3-3,5 миллионов тонн в год.