«Ниже плинтуса»: Лукашенко сравнил прибыльность сельского хозяйства и нефти

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нефть больше не дает прежней рентабельности и у сельского хозяйства теперь гораздо больше преимуществ. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, годы усилий по развитию агропромышленного комплекса Белоруссии принесли свои результаты, о чем свидетельствует рост экспорта белорусской сельхозпродукции.
«Нефть не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство. Нефть вообще опустилась ниже плинтуса. На 8,3 миллиарда долларов продали продуктов питания», - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что является сторонником питания тем, «что у тебя произрастает на земле».
«Я импортного практически не употребляю», - сказал он.
Лукашенко добавил, что мировое население увеличивается и людям нужны дополнительные объемы продовольствия.
При этом ранее Лукашенко также допустил, что за счет разработки новых месторождений нефти в Белоруссии в будущие годы удастся нарастить объемы добычи нефти до 3-3,5 миллионов тонн в год.
Лукашенко заявил, что «нутром чует», что на Припятском прогибе есть нефть, которую «еще не видно».