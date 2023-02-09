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56 минут назад

«Ниже плинтуса»: Лукашенко сравнил прибыльность сельского хозяйства и нефти

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нефть больше не дает прежней рентабельности и у сельского хозяйства теперь гораздо больше преимуществ. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Ниже плинтуса»: Лукашенко сравнил прибыльность сельского хозяйства и нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лукашенко, годы усилий по развитию агропромышленного комплекса Белоруссии принесли свои результаты, о чем свидетельствует рост экспорта белорусской сельхозпродукции.

«Нефть не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство. Нефть вообще опустилась ниже плинтуса. На 8,3 миллиарда долларов продали продуктов питания», - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что является сторонником питания тем, «что у тебя произрастает на земле».

«Я импортного практически не употребляю», - сказал он.

Лукашенко добавил, что мировое население увеличивается и людям нужны дополнительные объемы продовольствия.

При этом ранее Лукашенко также допустил, что за счет разработки новых месторождений нефти в Белоруссии в будущие годы удастся нарастить объемы добычи нефти до 3-3,5 миллионов тонн в год.

Лукашенко заявил, что «нутром чует», что на Припятском прогибе есть нефть, которую «еще не видно».

Экономика,Александр Лукашенко,
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