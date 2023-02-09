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47 минут назад

Путин рассказал о попытках создать для России сложности в экономике

Илья Родин

Глава России Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли рассказал о ситуации в российской экономике. Он отметил, что для Запада стало неожиданностью эффективное противостояние санкциям со стороны РФ Об этом пишет РИА «Новости».

Путин рассказал о попытках создать для России сложности в экономике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства пояснил, что столкновение ряда отраслей с разнообразными трудностями было неизбежным.

Многие из тех, кто старался создать проблемы для России, не ожидали того, что страна сможет эффективно противостоять создаваемым угрозам «в области экономики и в отдельных отраслях производства», подчеркнул Путин.

Путин назвал самую главную задачу россиян

Президент уточнил, что авиаперевозки должны опираться на отечественную технику. Он добавил, что авиация играет важную роль в жизни страны, правительство продолжит поддерживать отрасль.

Экономика,Владимир Путин,
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