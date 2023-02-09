Путин рассказал о попытках создать для России сложности в экономике

Глава России Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли рассказал о ситуации в российской экономике. Он отметил, что для Запада стало неожиданностью эффективное противостояние санкциям со стороны РФ Об этом пишет РИА «Новости».

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Глава государства пояснил, что столкновение ряда отраслей с разнообразными трудностями было неизбежным.

Многие из тех, кто старался создать проблемы для России, не ожидали того, что страна сможет эффективно противостоять создаваемым угрозам «в области экономики и в отдельных отраслях производства», подчеркнул Путин.