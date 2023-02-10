Американский эксперт признал, что экономика РФ доказала устойчивость под давлением санкций

Западные санкции не смогли разрушить экономику России, которая выстояла благодаря торговле с дружественными странами, выгодному положению на рынке и продуманным ответным мерам. Такое заявление сделал американский историк экономики Николас Малдер в статье для газеты The New York Times, передает ТАСС.

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Он указал, что российская экономика справилась с масштабными ограничениями со стороны Запада «куда лучше ожидаемого». Он задался вопросом, почему Россия выстояла перед западными санкциями, и заключил, что этому способствовал ряд факторов. Среди них эффективные ответные меры, положение РФ на рынке и влияние не поддержавших санкционную политику Запада стран на мировую экономику, пишет автор.

По его словам, Центральный банк России за счет агрессивной политики повышения процентной ставки и контроля над движением капитала смог избежать финансового кризиса весной прошлого года. Эксперт подчеркнул, что у российского правительства еще имеются резервы, которые какое-то время смогут выступать финансовой подушкой.