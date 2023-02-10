Россия перенаправила в «дружественные страны» почти четверть экспорта

Показатели 2022 года по сравнению с 2021-м увеличились с 42% до 65%.

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Доля «недружественных государств» снизилась до 35%. При этом, как следует из данных Минэкономразвития, пятая часть поставок пришлась на Китай.

Всего оборот внешней торговли страны в прошлом году составил 768 миллиардов долларов, увеличившись на 10%.

По данным ведомства, приоритетом внешнеэкономической деятельности страны остаётся перестройка торговых потоков в «дружественные государства».