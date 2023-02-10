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1 час назад

Россия перенаправила в «дружественные страны» почти четверть экспорта

Говорит Москва

Показатели 2022 года по сравнению с 2021-м увеличились с 42% до 65%.

Россия перенаправила в дружественные страны почти четверть экспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доля «недружественных государств» снизилась до 35%. При этом, как следует из данных Минэкономразвития, пятая часть поставок пришлась на Китай.

Всего оборот внешней торговли страны в прошлом году составил 768 миллиардов долларов, увеличившись на 10%.

По данным ведомства, приоритетом внешнеэкономической деятельности страны остаётся перестройка торговых потоков в «дружественные государства».

В Федеральной таможенной службе РБК сообщили, что по итогам всего прошлого года доля «недружественных стран» в совокупном экспорте страны сократилась на 10%, а в импорте — на 25% по сравнению с данными 2021 года.

Экономика,ФТС России,Минэкономразвития,
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