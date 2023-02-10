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55 минут назад

Новак заявил о сохранении рисков снижения добычи нефти в России в 2023 году

ТАССиещё 1

Риски снижения добычи нефти в России в 2023 году сохраняются, правительство планирует в ближайшее время их оценить. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Да, есть такие риски. Но мы будем в ближайшее время их оценивать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Новак ранее говорил, что Россия в январе 2023 года сохранила уровень добычи нефти на уровне ноября - декабря 2022 года, она составила примерно 9,8-9,9 млн баррелей в сутки. В первую неделю февраля Россия также смогла удержать уровни добычи.

Российской нефти предсказали замену на американскую

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ. Также страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. А с 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен в размере $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.

Новак в интервью ТАСС в декабре говорил, что Россия может немного сократить добычу нефти из-за эмбарго западных стран, так как нефтяники будут вынуждены перестраивать логистику.

Экономика,Александр Новак,ЕС,
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