Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о наличии риска сокращения добычи нефти в России в связи с потолком цен, введенным странами ЕС и G7. Он отметил, что власти РФ в скором времени оценят ситуацию, передает РИА Новости.

О том, что страна готова снизить добычу на 5-7%, Новак сообщил в конце прошлого года. Речь шла об уменьшении на 500-700 тысяч баррелей в сутки.

Действие санкций стран Запада началось с 5 декабря. Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Ранее Новак сообщил, что решение о целесообразности ответных мер на введение с 5 февраля странами Евросоюза и G7 эмбарго и потолка цен для российского топлива будет принято Россией к марту.