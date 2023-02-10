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2 часа назад

Новак заявил о рисках снижения добычи нефти в России из-за потолка цен

Лера Букина

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о наличии риска сокращения добычи нефти в России в связи с потолком цен, введенным странами ЕС и G7. Он отметил, что власти РФ в скором времени оценят ситуацию, передает РИА Новости.

О том, что страна готова снизить добычу на 5-7%, Новак сообщил в конце прошлого года. Речь шла об уменьшении на 500-700 тысяч баррелей в сутки.

Действие санкций стран Запада началось с 5 декабря. Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Российской нефти предсказали замену на американскую

Ранее Новак сообщил, что решение о целесообразности ответных мер на введение с 5 февраля странами Евросоюза и G7 эмбарго и потолка цен для российского топлива будет принято Россией к марту.

В феврале он сообщал, что уровень добычи в России в январе остался таким же, каким он бы в декабре (9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки). Он указывал на стабильность добычи и экспорта нефти.

Экономика,Александр Новак,ЕС,
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