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1 час назад

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

ТАСС

Россия планирует в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка", - сказал он.

"В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - добавил Новак.

Названа критичная для России цена на нефть Urals

Вице-премьер отметил, что механизм "ценового потолка" может повлиять на дефицит нефти и продукции в других отраслях.

Экономика,Александр Новак,
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