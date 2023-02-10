Россия планирует в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка", - сказал он.
"В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - добавил Новак.
Вице-премьер отметил, что механизм "ценового потолка" может повлиять на дефицит нефти и продукции в других отраслях.