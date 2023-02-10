СМИ: встреча по газовому хабу в Стамбуле отложена

В настоящее время информация о возможном переносе и новых датах международной встречи стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в минэнерго Турции.

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Изначально встреча была запланирована на 14-15 февраля. Ожидаемое место встречи – Стамбул.

Источник агентства в ведомстве отметил, что сейчас сотрудники министерства «в зоне катастрофы, поэтому данный вопрос пока не решен».

О возможном сдвиге сроков создания газового хаба в Турции предупредил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что проект реализуют в любом случае.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что в ходе встречи стороны обсудят вопрос создания на турецкой территории газового хаба для поставок в Европу природного газа. За его формирование ранее выступил президент РФ Владимир Путин.