ЦБ значительно ухудшил прогноз по ценам на российскую нефть

Банк России значительно понизил прогноз цены нефти марки Urals на 2023 год с 70 до 55 долларов за баррель, говорится в среднесрочном макроэкономическом прогнозе ЦБ.

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Прогноз на 2024 год был также ухудшен — с 60 до 50 долларов за баррель, на 2025 год — сохранен на уровне 55 долларов за баррель. Фактическая средняя цена Urals в 2022 году составила 76 доллара за баррель.

Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, заявил 10 февраля вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что эта мера должна поспособствовать восстановлению рыночных отношений.