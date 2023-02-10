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2 часа назад

Набиуллина: Инфляция может вырасти до максимума с апреля 2022 года

Парламентская газетаиещё 1

Инфляция в январе, вероятно, будет наиболее высокой с апреля 2022 года, при этом темпы ее роста остаются умеренными. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Telegram-канале ЦБ.

Набиуллина: Инфляция может вырасти до максимума с апреля 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, сейчас в регуляторе нет полных данных о росте цен за предыдущий месяц, однако предварительные выводы можно сделать, основываясь на недельных данных.

«Инфляция в РФ в январе скорее всего будет самой высокой с апреля 2022 года», — заявила глава ЦБ.

Набиуллина пояснила также, что низкий темп роста инфляции обоснован в том числе сдержанным потребительским спросом.

Между тем, как сообщила «Парламентская газета», в пятницу стало известно о решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых по итогам первого в 2023 году заседания совета директоров.

Ранее, на заседании 28 октября и 16 декабря прошлого года, в Центробанке также оставили ставку без изменений. Таким образом, ЦБ прервал цикл снижения показателя, начатый в марте 2022 года после рекордного повышения до 20 процентов в феврале прошлого года.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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