Набиуллина: Инфляция может вырасти до максимума с апреля 2022 года

Инфляция в январе, вероятно, будет наиболее высокой с апреля 2022 года, при этом темпы ее роста остаются умеренными. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Telegram-канале ЦБ.
По ее словам, сейчас в регуляторе нет полных данных о росте цен за предыдущий месяц, однако предварительные выводы можно сделать, основываясь на недельных данных.
«Инфляция в РФ в январе скорее всего будет самой высокой с апреля 2022 года», — заявила глава ЦБ.
Набиуллина пояснила также, что низкий темп роста инфляции обоснован в том числе сдержанным потребительским спросом.
Между тем, как сообщила «Парламентская газета», в пятницу стало известно о решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых по итогам первого в 2023 году заседания совета директоров.
Ранее, на заседании 28 октября и 16 декабря прошлого года, в Центробанке также оставили ставку без изменений. Таким образом, ЦБ прервал цикл снижения показателя, начатый в марте 2022 года после рекордного повышения до 20 процентов в феврале прошлого года.