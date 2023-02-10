Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность роста ключевой ставки в текущем году превышает возможность ее падения, передает агентство «Прайм».

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По ее словам, на динамику будет влиять ситуация на рынке. Глава ЦБ указала на то, что в стране ухудшились условия внешней торговли, снизились цены на российскую нефть. Вместе с тем, как уточнила она, ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза.

Банк России 10 февраля объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. ЦБ указал на увеличение текущих темпов роста цен.

Он также подчеркнул, что решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики. Согласно ожиданиям ЦБ, годовая инфляция достигнет 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. По состоянию на 6 февраля годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года, уточнил регулятор.