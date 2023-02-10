Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Набиуллина: экономика РФ перейдет к росту в середине 2023 года

Газета.Ru

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика перейдет к росту в середине 2023 года. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, для оценки эффекта от ограничений на российскую нефть потребуется время. Также она заявила о снижении рисков глобальной рецессии.

Она добавила, что Банк России на сегодняшнем заседании не рассматривал вариант снижения и повышения ставки.

ЦБ сохранил ключевую ставку

Ранее представитель Евросоюза заявил, что ЕС рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины.

Уточняется, что речь идет о возможном инвестировании активов ЦБ РФ, но не об их конфискации.

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила журналистам, что в Швеции предложили пути законодательного решения проблемы передачи Украине замороженных российских активов. По словам бельгийского дипломата, в ЕС продолжат работу над законодательной базой для изъятия «замороженных активов российских олигархов».

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,ЕС,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители