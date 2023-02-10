Глава Центробанка назвала три условия для роста цен в России

В России существуют три риска для роста инфляции, которые приведут к повышению уровня цен. Среди них: активное потребление из-за опасений роста инфляции в будущем, увеличение разницы между уровнем заработной платы и ростом производительности, а также введение новых санкций против России со стороны стран Запада. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.