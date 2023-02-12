Россиян предупредили о скором ослаблении рубля

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила, что весной рубль испытает сдержанное ослабление против доллара, евро и юаня. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

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Кожухова предупредила россиян об ослаблении рубля весной из-за увеличивающегося дефицита бюджета и неясности в отношении нефтегазовых поступлений. По ее мнению, при умеренно негативном сценарии доллар составит 78-81 рубль, евро — 85-88 рублей, а юань — 11,50-12 рублей.

По мнению аналитика, более слабый курс рубля выгоден экспортерам, поэтому власти вряд ли будут принимать меры для ослабления валюты при отсутствии резкой динамики. По ее мнению, для курса валют не менее важна геополитическая ситуация. Поэтому при нейтральном развитии событий рубль недалеко уйдет от показателей февраля: в таком случае доллар сохранит позиции в районе 70 рублей, евро — 75 рублей, а юань — 10,50 рублей.