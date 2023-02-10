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2 часа назад

Новый комплекс глубокой переработки нефти появится на Московском НПЗ к 2025 году

Агентство «Москва»

Строительство комплекса глубокой переработки нефти на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) завершат к 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба завода.

В 2022 году такой комплекс заработал в Омске, и благодаря модернизации глубина переработки нефти - показатель, характеризующий эффективность использования сырья, - выросла почти до 100%, отметили в пресс-службе. Новые технологии оценил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, который посетил Омский НПЗ.

«Глубокая, то есть максимально эффективная, переработка нефти обозначена президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли. Мы заметно продвинулись в достижении этой цели, в том числе благодаря проекту «Газпром нефти» в Омске. Омский НПЗ - самый крупный нефтеперерабатывающий завод России и лидер отрасли по эффективности. Технологические наработки «Газпром нефти», которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны», - приводятся в сообщении слова Новака.

В свою очередь председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, которого цитирует пресс-служба, отметил, что новый комплекс глубокой переработки нефти позволил увеличить выпуск светлых нефтепродуктов.

«С запуском комплекса глубокой переработки нефти в 2022 году завод фактически полностью отказался от выпуска мазута, существенно нарастил возможности по выпуску наиболее ценных светлых нефтепродуктов», - пояснил Александр Дюков.

Совокупный объем инвестиций в программу модернизации Московского и Омского нефтеперерабатывающих заводов превысит к 2025 году 900 млрд руб.

В июне 2022 года мэр столицы Сергей Собянин в рамках посещения НПЗ в Москве заявил, что после третьего этапа модернизации завод будет самым экологически чистым предприятием такого формата в Европе.

Экономика,Александр Дюков,Александр Новак,Сергей Собянин,Газпромнефть,Правительство РФ,
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