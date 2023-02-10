«Глубокая, то есть максимально эффективная, переработка нефти обозначена президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли. Мы заметно продвинулись в достижении этой цели, в том числе благодаря проекту «Газпром нефти» в Омске. Омский НПЗ - самый крупный нефтеперерабатывающий завод России и лидер отрасли по эффективности. Технологические наработки «Газпром нефти», которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны», - приводятся в сообщении слова Новака.