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22 минуты назад

США обвинили Россию в использовании нефти в качестве оружия

Lenta.ru

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что решение Москвы о сокращении добычи нефти принято в ответ на попытки Запада ввести ограничения на стоимость поставляемого Россией углеводородного сырья. Об этом сообщает ТАСС.

США обвинили Россию в использовании нефти в качестве оружия
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Соединенные Штаты будут консультироваться с ОПЕК по этому вопросу. Он добавил, что Россия «снова хочет использовать энергоносители в качестве оружия». Кирби считает, что такое решение является «реакцией на установление потолка на стоимость» нефти западными государствами.

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Кирби отметил, что Соединенные Штаты продолжат говорить с союзниками и партнерами. По его словам, они будут обсуждать «более эффективное обеспечение баланса спроса и предложения».

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что с марта Россия добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По словам Новака, это должно поспособствовать восстановлению рыночных отношений.

Экономика,Джон Кирби,Александр Новак,ОПЕК,
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