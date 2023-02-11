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42 минуты назад

В США назвали валюты, которые выиграют от обесценивания доллара

Майк Габриелян

В США назвали валюты, которые выиграют от обесценивания доллара и стимулируют рост мировой экономики. Прогноз сделало американское издание Project Syndicate.

В США назвали валюты, которые выиграют от обесценивания доллара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперты считают, что валюты Азии и Европы станут «вероятными бенефициарами экономики США», которая замедляет рост и страдает от продолжающейся инфляции.

Эксперты спрогнозировали динамику рубля на следующей неделе

Позитивно на евразийских валютах также отразится ожидание экономического роста в КНР, которая недавно отказалась от ковидных ограничений.

«Для остального мира обесценивание доллара является самой дешевой формой стимулирования», - делают вывод эксперты.

По их мнению, глобальный рост продолжится, хотя остается «риск новых и неожиданных потрясений». Но если они не возникнут, обесценивание доллара будет продолжаться.

Отмечается, что европейский кризис не коснулся США, поэтому они оказались в более выгодном экономическом положении, чем страны Европы и Азии. Но в 2023 году, если не будет какого-либо нового экзогенного шока или эскалации украинского конфликта, эта динамика «должна действовать от обратного».

Ранее сообщалось о грядущем снижении рынка акций РФ и укреплении курса рубля к доллару, евро и юаню.

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