США устроили подрыв газопроводов «Северные потоки», чтобы разорвать экономические отношения между Россией и странами Европы. Об этом заявил депутат Европарламента Гуннар Бек.

«Я думаю, что [США расcчитывали] закрыть экономические и энергетические связи между Россией с одной стороны и Германией с другой, а также с большинством стран Западной и Восточной Европы», — уточнил Гуннар Бек в беседе с РЕН-ТВ.

Он предполагает, что большинство стран Запада не принимают экономические отношения между Россией и Германией. И это стало одной из причин, почему Запад начали давить на Германию, чтобы та начала предоставлять поддержку Украине.

Расследование о причастности США к взрывам на «Северных потоках» американский журналист Сеймур Херш опубликовал 8 февраля. Он также уточнил, что диверсии проводились под руководством ЦРУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на данный факт предложила созвать экстренный саммит НАТО, сообщает деловое издание «Взгляд».