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1 час назад

Депутат Европарламента объяснил, зачем США могли бы взорвать «Северные потоки»

Ura.Ru

США устроили подрыв газопроводов «Северные потоки», чтобы разорвать экономические отношения между Россией и странами Европы. Об этом заявил депутат Европарламента Гуннар Бек.

В Европарламенте объяснили возможный мотив США для взрыва «Северных потоков»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что [США расcчитывали] закрыть экономические и энергетические связи между Россией с одной стороны и Германией с другой, а также с большинством стран Западной и Восточной Европы», — уточнил Гуннар Бек в беседе с РЕН-ТВ.

Он предполагает, что большинство стран Запада не принимают экономические отношения между Россией и Германией. И это стало одной из причин, почему Запад начали давить на Германию, чтобы та начала предоставлять поддержку Украине.

Появились новые подробности о взрывах на "Северных потоках"

Расследование о причастности США к взрывам на «Северных потоках» американский журналист Сеймур Херш опубликовал 8 февраля. Он также уточнил, что диверсии проводились под руководством ЦРУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на данный факт предложила созвать экстренный саммит НАТО, сообщает деловое издание «Взгляд».

Ранее британский журнал The Spectator сообщал, что Германия стала слабым звеном Запада из-за связей с Россией. По мнению автора материала, ФРГ усилила свою зависимость от российской нефти еще во времена правления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Экономика,Сеймур Херш,Мария Захарова,МИД России,ЦРУ,Европарламент,НАТО,
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