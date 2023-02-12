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1 час назад

В ШОС и БРИКС наметился новый кандидат

News.ru

Саудовская Аравия хотела бы присоединиться к БРИКС, куда сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР, а также стать интегрированной частью Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоящей из РФ, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также Ирана, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. По его словам, на этот шаг королевство готово идти в рамках расширения своей внешней политики.

В ШОС и БРИКС наметился новый кандидат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках диверсификации своей внешнеполитической линии Саудовская Аравия заинтересована в подключении к таким авторитетным международным объединениям, как ШОС и БРИКС, — сказал Козлов.

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Дипломат отметил, что вопрос о партнерстве с ШОС сейчас находится в стадии активной проработки, подчеркнув, что стремление Эр-Рияда имеет «неплохую перспективу». При этом, по словам посла, гипотетическое членство Саудовской Аравии в БРИКС на данный момент «рассматривается концептуально».

Ранее Козлов сообщил, что Саудовская Аравия может стать стратегическим партнером России. По словам дипломата, между странами налажен постоянный и доверительный диалог на высшем уровне. Он отметил, что политические отношения двух стран в последние несколько лет имеют устойчивую тенденцию к поступательному развитию.

Экономика,Сергей Козлов,БРИКС,ШОС,
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