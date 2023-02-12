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24 минуты назад

В МВФ предупредили о переломном этапе мировой экономики

Российская Газета

Этот год может стать переломным для мировой экономики, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае, пишет ТАСС.

В МВФ предупредили о переломном этапе мировой экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, рост мировой экономики сегодня остается слабым, в 2023 году он замедлится до 2,9% после роста на 3,4% в прошлом году.

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Георгиева предупредила, что в случае обострения конфликта на Украине возможна дальнейшая рецессия мировой экономики, также ее темпы роста зависят от восстановления китайской экономики, которая до сих пор не может преодолеть последствия пандемии.

Правительствам глава МВФ рекомендовала сделать своей приоритетной задачей борьбу с инфляцией, которая в 2023 году составит 6,6%, а в следующем - 4,3%. Для большинства стран инфляция будет выше допандемийного уровня, подчеркнула она.

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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