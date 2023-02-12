В МВФ предупредили о переломном этапе мировой экономики

Этот год может стать переломным для мировой экономики, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае, пишет ТАСС.

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По ее словам, рост мировой экономики сегодня остается слабым, в 2023 году он замедлится до 2,9% после роста на 3,4% в прошлом году.

Георгиева предупредила, что в случае обострения конфликта на Украине возможна дальнейшая рецессия мировой экономики, также ее темпы роста зависят от восстановления китайской экономики, которая до сих пор не может преодолеть последствия пандемии.