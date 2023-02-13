Страны ЕАЭС увидели дискриминацию в планах РФ по онлайн-продаже вина

Регулятор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) полагает, что готовящийся в России эксперимент по дистанционной продаже алкоголя может противоречить договору союза и дискриминировать интересы входящих в него стран (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

Фото: Владислав Воднев/РИА «Новости» Владислав Воднев/РИА «Новости»

Как пишет РБК, такие выводы содержатся в письме департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленного в Государственно-правовое управление президента России. В России дистанционная продажа алкоголя была запрещена в 2007 году. В 2017 году Минфином был подготовил законопроект, чтобы онлайн-продажа алкоголя могла начаться в 2020 году.

Против выступили Минздрав и МВД. Инициатива не прошла. В апреле 2021-го президент РФ Владимир Путин поручил протестировать продажу алкоголя через "Почту России": речь шла о продукции, произведенной из выращенного на территории России.