Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
59 минут назад

Страны ЕАЭС увидели дискриминацию в планах России по онлайн-продаже вина

Газета.Ru

Регулятор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) полагает, что готовящийся в России эксперимент по дистанционной продаже алкоголя может противоречить договору союза и дискриминировать интересы входящих в него стран (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

Страны ЕАЭС увидели дискриминацию в планах РФ по онлайн-продаже вина
Фото: Владислав Воднев/РИА «Новости»Владислав Воднев/РИА «Новости»

Как пишет РБК, такие выводы содержатся в письме департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленного в Государственно-правовое управление президента России. В России дистанционная продажа алкоголя была запрещена в 2007 году. В 2017 году Минфином был подготовил законопроект, чтобы онлайн-продажа алкоголя могла начаться в 2020 году.

Против выступили Минздрав и МВД. Инициатива не прошла. В апреле 2021-го президент РФ Владимир Путин поручил протестировать продажу алкоголя через "Почту России": речь шла о продукции, произведенной из выращенного на территории России.

Теперь же предлагается открыть онлайн-продажи производителям российских вин (тихих, игристых и крепленых) в Москве. Заказ можно будет сделать на сайте "Почты России", доставка осуществится через 24 часа после оформления заказа. "Почта России" начала соответствующую подготовку. Евразийская экономическая комиссия считает, что разрешение продавать только российские вина ограничивает интересы стран ЕАЭС, но при этом крупным производителем вин среди других членов является лишь Армения.

Экономика,Владимир Путин,Почта России,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители