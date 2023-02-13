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28 минут назад

Стало известно, как формируется цена российской нефти для Индии

Лера Букина

Цена российской нефти для Индии формируется рыночными методами. Россия не раз указывала на отсутствие намерения сталкиваться с убытками при продаже энергоресурсов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает агентство «Прайм».

Стало известно, как формируется цена российской нефти для Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что данное государство отказалось принять участие в санкционной кампании Запада. Речь идет, в частности, о введении лимита цен на нефть.

Руденко сообщил о планах российской стороны

продолжить направлять Индии такой объем нефти, который необходим для того, чтобы обеспечить энергобезопасность этой страны.

Собеседник также отметил, что энергетическим компаниям удается выполнять соответствующие заявки максимально быстро.

Ранее консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин заявил РИА Новости, что поставки СПГ из России в Индию, вероятно, вырастут лишь в следующем году. О существенном увеличении объемов в текущий период речи пока быть не может из-за высокого «уровня контрактации российских заводов СПГ», уточнил он.

Действие санкций стран Запада началось с 5 декабря. Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Экономика,Андрей Руденко,ЕС,
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