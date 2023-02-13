Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
34 минуты назад

ЕС обсудит санкции против компании из Дубая за помощь России с экспортом нефти

Lenta.ru

ЕС в ближайшие дни обсудит санкции против судоходной компании из Дубая — фирму подозревают в том, то она помогала России обходить нефтяные санкции. Подробности готовящихся ограничений в разговоре с газетой Politico раскрыли официальные лица и дипломаты ЕС.

ЕС обсудит санкции против компании из ОАЭ за помощь России с нефтью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, такая мера вошла в новую версию 10-го пакета санкций, которую послы стран-участниц ЕС недавно получили от Еврокомиссии.

ЕК утверждает, что дубайская компания купила несколько российских нефтяных танкеров, чей прежний владелец попал под санкции и потерял возможность перевозить нефть. Эти суда стали перевозить российскую нефть под новым флагом. Фирму из ОАЭ включили в санкционный список по просьбе одной страны-участницы ЕС, уточнили источники.

В мае 2022-го крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот», попавшая под санкции, продала около десяти своих судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке. Уточнялось, что пять танкеров купила дубайская компания Koban Shipping.

Экономика,Совкомфлот,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители