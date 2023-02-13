ЕС обсудит санкции против компании из ОАЭ за помощь России с нефтью

ЕС в ближайшие дни обсудит санкции против судоходной компании из Дубая — фирму подозревают в том, то она помогала России обходить нефтяные санкции. Подробности готовящихся ограничений в разговоре с газетой Politico раскрыли официальные лица и дипломаты ЕС.

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По их словам, такая мера вошла в новую версию 10-го пакета санкций, которую послы стран-участниц ЕС недавно получили от Еврокомиссии.

ЕК утверждает, что дубайская компания купила несколько российских нефтяных танкеров, чей прежний владелец попал под санкции и потерял возможность перевозить нефть. Эти суда стали перевозить российскую нефть под новым флагом. Фирму из ОАЭ включили в санкционный список по просьбе одной страны-участницы ЕС, уточнили источники.