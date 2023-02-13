Во Франции указали на проблемы с конфискацией российских активов

Франции удалось заморозить €1,3 млрд на счетах российских предпринимателей, однако об их конфискации не может быть и речи до вынесения соответствующего решения судом. Об этом заявила пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр в эфире телеканала LCI.

Она указала на отсутствие возможности сейчас направить эту сумму Киеву.

Ранее газеты Le Temps и Sonntags Zeitung сообщили, что власти Швейцарии заморозили гораздо больше российских средств, нежели официально декларируют ведомства. В частности, банк Credit Suisse заблокировал российские активы на 17,6 млрд франков, тогда как официально была озвучена другая сумма - 7,5 млрд. По словам журналистов, настоящая сумма замороженных активов РФ составляет 17,6 млрд (19 млрд долларов). Это треть всех российских средств, задекларированных в альпийской стране.

В настоящее время главы государств Евросоюза активно обсуждают вопрос использования российских замороженных активов для восстановления Украины.