ЦБ объявил о повышении нормативов обязательных резервов для банков

Банк России анонсировал повышение с 1 марта нормативов обязательных резервов для банков. Решение принято в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций в соответствии с ранее анонсированным планом, говорится в пресс-релизе регулятора.

Нормативы вырастут на 1 п.п., до 4%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Также на 2 п.п., до 7%, увеличатся нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.

ЦБ обратил внимание на то, что нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте страны для банков с базовой лицензией не меняются.

«Согласно графику периодов усреднения обязательных резервов на 2023 год регулирование размера обязательных резервов за март 2023 года не предполагает перерасчета по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов», - указал Центробанк.