Еврокомиссия оценила риски для роста экономики Евросоюза

Европейская комиссия (ЕК) сейчас считает, что риски в прогнозе роста экономики Евросоюза по большей части сбалансированы. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.

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«Риски для прогноза. Эти риски теперь кажутся в основном сбалансированными. Вы знаете, что в предыдущем прогнозе мы всегда говорили о понижательных рисках. Теперь мы считаем, что они в целом сбалансированы», — сказал Джентилони.

Еврокомиссия в своем новом зимнем экономическом прогнозе от 13 февраля повысила оценку роста реального валового внутреннего продукта Евросоюза на 2023 год до 0,8% с 0,3% в предыдущем осеннем прогнозе. Ожидания на следующий год при этом остались прежними - 1,6%.

В ЕК также прогнозируют, что общая инфляция уменьшится с 9,2% 2022 до 6,4% в текущем году и до 2,8% в следующем году в ЕС.