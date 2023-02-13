Италия раньше срока откажется от российского газа

Италия полностью откажется от закупок российского газа уже к концу этого года, такой срок назвал министр промышленности Адольфо Урсо в интервью газете Il Messaggero. Это раньше, чем планировалось — до этого власти заявляли о задаче прекратить импорт топлива к середине 2024 года.

В 2021 году на российское топливо приходилось 40 процентов в закупках Италии, а в 2022 году — уже 16 процентов. Страна планирует стать энергетическом хабом для Южной Европы, заявил Урсо.

«При установке двух регазификаторов (в Пьомбино и Равенне), которые будут введены в строй до лета, мы освободимся от России, производя 10 миллиардов кубометров газа — ровно столько, сколько мы импортировали из России в прошлом году», — сказал он.

По словам Урсо, эмбарго на российские нефтепродукты никак не повлияло на цены на топливо, которые в Италии ниже, чем в Испании, Германии и Франции.