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1 час назад

В Узбекистане опровергли сообщения о передаче РФ месторождений нефти и газа

Илья Родин

Власти Узбекистана не передавали аффилированным с Россией компаниям эксклюзивные права на все месторождения нефти и газа, рассказал глава Минэнерго страны Журабек Мирзамахмудов. Он добавил, что обсуждалась только разработка одного из южных месторождений, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В Узбекистане опровергли сообщения о передаче РФ месторождений нефти и газа
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее региональные СМИ рассказали о крупной сделке, осуществленной в 2017 году. В ее рамках России якобы передали права на все месторождения энергоресурсов республики на 35 лет.

Мирзамахмудов подчеркнул, что опубликованные в СМИ данные являются «ложной и неверно истолкованной информацией».

По его словам, на самом деле власти Узбекистана договорились с инвесторами о разработке газового месторождения «25 лет Независимости».

Министр пояснил, что с компанией было подписано соглашение о разделе продукции, в рамках которого все затраты в полном объеме покрываются инвесторами. Вместе с тем, страна будет получать не менее 50% чистой прибыли от проекта.

Ранее сообщалось, что «Газпром», Узбекистан и Казахстан провели трехсторонний саммит. Участники обсудили вопросы газовой повестки.

Экономика,Газпром,
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