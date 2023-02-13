В Узбекистане опровергли сообщения о передаче РФ месторождений нефти и газа

Власти Узбекистана не передавали аффилированным с Россией компаниям эксклюзивные права на все месторождения нефти и газа, рассказал глава Минэнерго страны Журабек Мирзамахмудов. Он добавил, что обсуждалась только разработка одного из южных месторождений, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что ранее региональные СМИ рассказали о крупной сделке, осуществленной в 2017 году. В ее рамках России якобы передали права на все месторождения энергоресурсов республики на 35 лет.

Мирзамахмудов подчеркнул, что опубликованные в СМИ данные являются «ложной и неверно истолкованной информацией».

По его словам, на самом деле власти Узбекистана договорились с инвесторами о разработке газового месторождения «25 лет Независимости».

Министр пояснил, что с компанией было подписано соглашение о разделе продукции, в рамках которого все затраты в полном объеме покрываются инвесторами. Вместе с тем, страна будет получать не менее 50% чистой прибыли от проекта.