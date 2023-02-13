Оценены потери мировой экономики от конфликта на Украине

В ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае министр по делам кабинета Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Абдалла аль-Гергави заявил, что мировая экономика может потерять 2,8 триллионов долларов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями войны между Россией и Украиной, из-за которой мир рискует недосчитаться почти 2,8 триллионов долларов», – заявил он.

При этом министр не стал уточнять, на основании чего сделаны такие выводы. Однако слова аль-Гергави совпадают с докладом Организации экономического сотрудничества и развития – аналитики организации также называли сумму в 2,8 триллионов долларов, которых мировая экономика может лишиться в 2023 году из-за конфликта на Украине.