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1 час назад

Оценены потери мировой экономики от конфликта на Украине

Елена Прошина

В ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае министр по делам кабинета Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Абдалла аль-Гергави заявил, что мировая экономика может потерять 2,8 триллионов долларов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Оценены потери мировой экономики от конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями войны между Россией и Украиной, из-за которой мир рискует недосчитаться почти 2,8 триллионов долларов», – заявил он.

Министр также добавил, что ситуация на Украине может стать началом ядерной войны.

При этом министр не стал уточнять, на основании чего сделаны такие выводы. Однако слова аль-Гергави совпадают с докладом Организации экономического сотрудничества и развития – аналитики организации также называли сумму в 2,8 триллионов долларов, которых мировая экономика может лишиться в 2023 году из-за конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что ущерб экономике Турции из-за землетрясений может превысить 84 миллиарда долларов.

Экономика,ОЭСР,
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