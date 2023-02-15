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1 час назад

Аналитики SberCIB повысили прогноз по ключевой ставке на 2023 год до 8,5%

ТАССиещё 1

Аналитики SberCIB Investment Research повышают прогноз по ключевой ставке на 2023 год с 7,5% до 8,5%. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Аналитики SberCIB повысили прогноз по ключевой ставке на 2023 год
Фото: ТАССТАСС

На заседании 10 февраля Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, но повысил прогнозы по ней на 2023-2024 годы. Кроме того, тон комментариев стал более жестким. Теперь ЦБ прогнозирует скорее повышение ставки, чем ее снижение или сохранение.

Аналитики SberCIB Investment Research допускают, что регулятор может начать повышение ставки уже на ближайшем заседании 17 марта, но более вероятно, что это произойдет в апреле, когда накопится больше данных, подтверждающих необходимость ужесточения денежно-кредитной политики. Шаг повышения может составить 25 б. п., в связи с этим прогноз SberCIB Investment Research по ключевой ставке на 2023 год пересмотрен с 7,5% до 8,5%.

Как рост ставок скажется на рынках

По мнению аналитиков, доходности ОФЗ с фиксированным купоном сейчас не полностью отражают новые комментарии ЦБ, в связи с чем возможен их рост вдоль всей кривой в ближайшие месяцы. Кроме того, доходности таких облигаций будут расти из-за того, что Минфин размещает их в больших объемах. В этой ситуации, как считают аналитики, наиболее привлекательными остаются инфляционные линкеры (с погашением в 2028-2032 годах) и выпуски с плавающим купоном (с привязкой к инфляции) серий 24021, 29013-29023.

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