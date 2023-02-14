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1 час назад

Названа самая проблемная экономика Европы

Lenta.ru

Аналитики Еврокомиссии (ЕК) назвали Швецию единственной страной в Евросоюзе, чья экономика сократится по итогам 2023 года, сообщает Bloomberg.

Названа самая проблемная экономика Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Статус самой проблемной экономики Европы Швеция получила из-за резкого спада на рынке жилья, который привел к банкротству сотен компаний. Кроме того, в стране наблюдается высокая инфляция, что в совокупности с увеличением ключевой ставки стало причиной снижения потребительской и деловой активности.

По прогнозу Еврокомиссии, ВВП Швеции сократится на 0,8 процента в 2023 году, а в 2024 году вырастет на 1,2 процента. При этом в ноябре ЕК ожидала, что спад произойдет и в крупнейшей экономике Европы — немецкой. Однако в нынешнем прогнозе аналитики изменили свое мнение, предсказав рост ВВП ФРГ на 0,2 процента в 2023 году.

Снижение стоимости жилья в Швеции в 2022 году составило 16 процентов по сравнению с пиковыми значениями первого квартала 2022 года, что стало рекордом за 30 лет. В итоге около 130 застройщиков страны в январе объявили о своей неплатежеспособности.

Ожидается, что кризис приведет к резкому снижению темпов строительства новых домов и ударит по занятости в отрасли, в которой работает более 350 тысяч человек. Кроме того, спад на рынке жилья повлияет на экономическую активность в Швеции, что повлечет за собой дальнейшее снижение объемов ВВП.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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