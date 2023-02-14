СМИ: российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями
Российская экономика продемонстрировала способность выстоять перед беспрецедентными санкциями вопреки противоположным прогнозам западных политиков, сообщает французское издание Le Monde.
Изначально, как уточняет автор статьи, ожидалось, что рецессия в РФ достигнет 8,5 процента, однако в действительности в прошлом году она составила 2,2 процента.
Поддерживают экономику разные факторы, говорится в заметке. В частности, сообщается о грамотной политике Банка России. Подчеркивается, что регулятору удалось стабилизировать рубль уже тогда, когда началась спецоперация.
Кроме того, автор указывает на наличие существенных резервов в России за счет экспорта нефти. Поэтому замороженные 300 миллиардов долларов активов РФ за рубежом не ударили по стране так сильно, отмечается в статье.
Газета также подчеркнула, что Россия избежала обрушения экономики, «которое пророчили на Западе в связи с девятью волнами санкций на протяжении года».
Ранее издание Focus сообщило, что западным странам не удалось добиться тотального падения нефтегазовых доходов России и обвала рубля. Следовательно, как уточнялось в статье, санкции потерпели крах. Автор сделал акцент на росте российской экономики в условиях ограничений. Он назвал несколько фактов такого провала. В частности, по его словам, российская финансовая система смогла сохранить стабильность вопреки отключению России от SWIFT. В статье также сообщалось об укреплении курса рубля в феврале текущего года ко второму месяцу прошлого.