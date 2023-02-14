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СМИ: российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями

Российская экономика продемонстрировала способность выстоять перед беспрецедентными санкциями вопреки противоположным прогнозам западных политиков, сообщает французское издание Le Monde.

СМИ: российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями
© РИА Новости

Изначально, как уточняет автор статьи, ожидалось, что рецессия в РФ достигнет 8,5 процента, однако в действительности в прошлом году она составила 2,2 процента.

Поддерживают экономику разные факторы, говорится в заметке. В частности, сообщается о грамотной политике Банка России. Подчеркивается, что регулятору удалось стабилизировать рубль уже тогда, когда началась спецоперация.

Кроме того, автор указывает на наличие существенных резервов в России за счет экспорта нефти. Поэтому замороженные 300 миллиардов долларов активов РФ за рубежом не ударили по стране так сильно, отмечается в статье.

Газета также подчеркнула, что Россия избежала обрушения экономики, «которое пророчили на Западе в связи с девятью волнами санкций на протяжении года».

Ранее издание Focus сообщило, что западным странам не удалось добиться тотального падения нефтегазовых доходов России и обвала рубля. Следовательно, как уточнялось в статье, санкции потерпели крах. Автор сделал акцент на росте российской экономики в условиях ограничений. Он назвал несколько фактов такого провала. В частности, по его словам, российская финансовая система смогла сохранить стабильность вопреки отключению России от SWIFT. В статье также сообщалось об укреплении курса рубля в феврале текущего года ко второму месяцу прошлого.

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