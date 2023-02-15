Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
42 минуты назад

ЕС утвердил решение о создании рабочей группы по передаче Украине активов РФ

ТАССиещё 7

Комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил в среду решение о создании специальной рабочей группы для изучения возможностей передачи Украине арестованных или замороженных активов России в ЕС. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

ЕС создаст спецгруппу по вопросу передачи активов России Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Послы ЕС сегодня утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Во вторник премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о намерении создать такую группу, отметив, что ей предстоит определить, какие именно активы есть в ЕС. Также ей предстоит рассмотреть, как юридически будет решаться вопрос отчуждения и использования активов, но для этого не существует "готовой модели".

Результаты работы группы будут представлены Совету ЕС, который будет далее принимать все практические решения. Прежде всего ей предстоит ответить на вопрос, о каком объеме средств идет речь.

С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. Осенью Еврокомиссия отчиталась о заморозке еще $19 млрд "российских олигархов". Однако, как сообщило агентство Bloomberg, ЕС фактически не знает, где находятся 86% всех активов, которые теоретически должны быть заморожены. По его информации, юридическая служба ЕС к саммиту Евросоюза 9 февраля подготовила документ, в котором общий размер замороженных российских активов она оценила в $258 млрд, добавив, что из этой суммы на данный момент установлено местонахождение не более $36,4 млрд - порядка 14%.

В этих условиях юридическая служба Евросоюза рекомендует ЕС также "работать с Группой семи и международными партнерами ЕС" для поисков остальной части замороженных российских золотовалютных резервов, если Брюссель намерен инвестировать эти средства и использовать проценты для выплат Украине. Она также признает, что состоятельность данного плана будет напрямую зависеть от того, какая часть этих средств будет найдена на счетах европейских коммерческих и центральных банков.

Экономика,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители