ЕС создаст спецгруппу по вопросу передачи активов России Украине

Комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил в среду решение о создании специальной рабочей группы для изучения возможностей передачи Украине арестованных или замороженных активов России в ЕС. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

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"Послы ЕС сегодня утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении.

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Во вторник премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о намерении создать такую группу, отметив, что ей предстоит определить, какие именно активы есть в ЕС. Также ей предстоит рассмотреть, как юридически будет решаться вопрос отчуждения и использования активов, но для этого не существует "готовой модели".

Результаты работы группы будут представлены Совету ЕС, который будет далее принимать все практические решения. Прежде всего ей предстоит ответить на вопрос, о каком объеме средств идет речь.

С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. Осенью Еврокомиссия отчиталась о заморозке еще $19 млрд "российских олигархов". Однако, как сообщило агентство Bloomberg, ЕС фактически не знает, где находятся 86% всех активов, которые теоретически должны быть заморожены. По его информации, юридическая служба ЕС к саммиту Евросоюза 9 февраля подготовила документ, в котором общий размер замороженных российских активов она оценила в $258 млрд, добавив, что из этой суммы на данный момент установлено местонахождение не более $36,4 млрд - порядка 14%.