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1 час назад

ЕС включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций

Лера Букина

Совет ЕС сообщил об обновлении так называемого «серого списка» налоговых юрисдикций. В нем оказались несколько стран, которые Евросоюз посчитал налоговыми убежищами, включая Россию.

ЕС включил Россию в список стран – налоговых убежищ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в перечень добавлены Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. В релизе отмечается, что данные юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам. Совет призвал страны «укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем».

В общей сложности список содержит 16 позиций. Отмечается, что из него вышли Барбадос, Северная Македония, Ямайка и Уругвай. Отсрочки были предоставлены Гонконгу, Малайзии и Катару.

Совет ЕС подчеркнул, что претензии к РФ связаны с определенными поправками к законодательству. Он регулирует режим специальных административных районов (их в России два – в Приморье и в Калининградской области). Подчеркивается, что их корректировки были приняты в прошлом году.

Также отмечается, что в связи с ситуацией на Украине диалог с российской стороной по вопросам налогового законодательства «зашел в тупик».

«Серый список» изначально составили в декабре 2017 года. Его должны в очередной раз пересмотреть в октябре текущего года.

Экономика,Совет Европы,ЕС,
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