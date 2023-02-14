ЕС включил Россию в список стран – налоговых убежищ

Совет ЕС сообщил об обновлении так называемого «серого списка» налоговых юрисдикций. В нем оказались несколько стран, которые Евросоюз посчитал налоговыми убежищами, включая Россию.

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Также в перечень добавлены Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. В релизе отмечается, что данные юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам. Совет призвал страны «укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем».

В общей сложности список содержит 16 позиций. Отмечается, что из него вышли Барбадос, Северная Македония, Ямайка и Уругвай. Отсрочки были предоставлены Гонконгу, Малайзии и Катару.

Совет ЕС подчеркнул, что претензии к РФ связаны с определенными поправками к законодательству. Он регулирует режим специальных административных районов (их в России два – в Приморье и в Калининградской области). Подчеркивается, что их корректировки были приняты в прошлом году.

Также отмечается, что в связи с ситуацией на Украине диалог с российской стороной по вопросам налогового законодательства «зашел в тупик».