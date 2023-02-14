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53 минуты назад

Еще одно государство присоединилось к антироссийским санкциям

Лера Букина

Бангладеш принял решение присоединиться к ограничениям ЕС и США. Власти данного государства закрыли порты для 69 российских судов, пишет The Financial Express.

Еще одно государство присоединилось к антироссийским санкциям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь у них нет возможности завозить грузы, останавливаться для дозаправки и использовать морские пути в этом районе.

Автор издания подчеркивает, что рестрикции могут негативным образом отразиться на строительстве первой АЭС в Бангладеш. Проект АЭС «Руппур» ведет Росатом и многие материалы для строительства везут с территории РФ.

Также в заметке говорится, что некоторое время назад партия материалов для проекта из России не была допущена в порт Бангладеш в связи с дипломатическим давлением со стороны США.

Осенью прошлого года министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что страна ограничила российским рыболовным судам доступ в порты. Она объяснила данное решение тем, что королевство не намерено быть транзитной страной для российских судов. В этой связи, как уточнила министр, контроль траулеров из РФ в портах усилится.

С 17 апреля страны ЕС закрыли порты для российских судов в рамках санкций. Под запрет попали и суда, сменившие флаг после 24 февраля.

Италия, Румыния, Эстония, Бельгия, Литва и Болгария стали первыми странами, которые объявили о закрытии портов.

Экономика,Росатом,ЕС,
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