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42 минуты назад

Банк России оценил ущерб от действий кибермошенников в 2022 году

Лера Букина

Банк России зафиксировал увеличение объема операций без согласия клиентов. В прошлом году показатель вырос на 4,29% к уровню предыдущего года, следует из материала регулятора.

Банк России оценил ущерб от действий кибермошенников в 2022 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Динамика наблюдалась на фоне активного развития новых дистанционных платежных сервисов и роста объема денежных переводов (+39%, до 1 458,6 трлн рублей) с применением электронных средств платежа, отмечает ЦБ.

Центробанк подчеркивает, что в 2022 году средний размер одной операции без согласия клиента по счетам физлиц достиг 15,32 тыс. рублей. Этот уровень на 30% превышает значение предыдущего года. Что касается счетов юрлиц, то данный показатель достиг 166,91 тыс. рублей.

Вместе с тем подчеркивается, что кредитные организации вернули гражданам меньше похищенных средств, чем годом ранее, - 618,4 млн рублей, или 4,4% от всего объема краж.

Динамика вызвана тем, что на рынке сохраняется высокая доля социальной инженерии, когда граждане сами переводят средства мошенникам или раскрывают банковские данные, отмечает регулятор.

Ранее «Известия», ссылаясь на специалистов по информационной безопасности, сообщили, что подключаться к открытым точкам Wi-Fi рискованно. По словам экспертов, мошенники перехватывают и расшифровывают данные, переданные через открытые сети. Речь идет, в частности, о логинах и паролях для доступа в банк-клиенты.

Экономика,Банк России,
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