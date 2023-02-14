Банк России оценил ущерб от действий кибермошенников в 2022 году

Банк России зафиксировал увеличение объема операций без согласия клиентов. В прошлом году показатель вырос на 4,29% к уровню предыдущего года, следует из материала регулятора.

Динамика наблюдалась на фоне активного развития новых дистанционных платежных сервисов и роста объема денежных переводов (+39%, до 1 458,6 трлн рублей) с применением электронных средств платежа, отмечает ЦБ.

Центробанк подчеркивает, что в 2022 году средний размер одной операции без согласия клиента по счетам физлиц достиг 15,32 тыс. рублей. Этот уровень на 30% превышает значение предыдущего года. Что касается счетов юрлиц, то данный показатель достиг 166,91 тыс. рублей.

Вместе с тем подчеркивается, что кредитные организации вернули гражданам меньше похищенных средств, чем годом ранее, - 618,4 млн рублей, или 4,4% от всего объема краж.

Динамика вызвана тем, что на рынке сохраняется высокая доля социальной инженерии, когда граждане сами переводят средства мошенникам или раскрывают банковские данные, отмечает регулятор.