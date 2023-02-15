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1 час назад

МЭА: доходы России от экспорта нефти упали на 48% по итогам января

Газета.Ruиещё 4

Доходы федерального бюджета России от экспорта нефти и нефтепродуктов в зарубежные страны упали на 48% по итогам января 2023 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА сообщило о падении доходов России от экспорта нефти
Фото: ТАССТАСС

«Доходы бюджета России от нефтяных операций в январе упали на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 310 млрд рублей (или 4,2 млрд долларов), в то время как доходы от экспорта упали на 36%, до 13 млрд долларов», — говорится в материале.

Главной причиной спада доходов федерального бюджета от экспорта нефти стало снижение биржевой стоимости сырья. По этой причине в январе 2023 года российские сырьевые компании были вынуждены продавать экспортные товары с большой скидкой, уточняется в релизе организации.

«Федеральный бюджет России на 2023 год был основан на цене марки Urals в 70,10 долларов за баррель, но средняя экспортная цена сорта за первый месяц текущего года составила только 49,48 долларов по сравнению с 82 долларами для нефти североморской марки Brent», — заключили аналитики МЭА.

14 февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что сообщение вице-премьера России Александра Новака о планах по сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки добычи нефти в РФ в марте 2023 года было навязано санкциями западных стран. Эта мера не должна привести к росту биржевых цен на сырье.

Экономика,Александр Новак,Международное энергетическое агентство,
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