Мишустин: России удалось избежать негативного развития в экономике

Власти России сумели не допустить негативного развития в экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании, посвященном прогнозу социально-экономического развития страны.

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Он подчеркнул, что сейчас требуется укрепить динамику развития страны с учетом внешних вызовов, и предложил участникам совещания обсудить, какие необходимые для этого действия нужно предпринять, передает РИА «Новости».

Мишустин добавил, что во многих отраслях, ориентированных на внутренний спрос, был зафиксирован рост. В пример он привел фармацевтическую промышленность, сельское хозяйство, строительство, выпуск готовых металлических изделий, одежды, компьютеров, электроники и оптики.