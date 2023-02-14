СМИ: санкции Запада не смогли испугать россиян и не разрушили экономику РФ

Экономика России выдержала санкции Запада и оказалась даже лучше, чем ожидалось, спокойно их переносят и граждане РФ. Об этом сообщает финская газета Yle, передает «Прайм».

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В иностранном издании напомнили, что, согласно первоначальным прогнозам МВФ, ВВП России должен был упасть на 7-8%, но теперь же аналитики наоборот ждут роста на 0,3%.

Журналист Yle, находясь в Москве, также решила узнать о настроениях среди граждан РФ насчет санкций. По итогам опроса, она пришла к выводу, что изменение цен не испугало россиян и они чувствуют себя спокойно.

В частности, один из граждан РФ сказал финскому журналисту, что катаклизмы в стране происходят каждые десять лет, поэтому все к ним давно привыкли. Уход зарубежных брендов тоже не шокировал россиян, поскольку на их смену пришли производители из России, Белоруссии и других дружественных стран. При этом их продукция оказалась даже вкуснее и дешевле, чем у западных брендов.