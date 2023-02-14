Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
43 минуты назад

СМИ: санкции Запада не смогли испугать россиян и не разрушили экономику РФ

Елена Прошина

Экономика России выдержала санкции Запада и оказалась даже лучше, чем ожидалось, спокойно их переносят и граждане РФ. Об этом сообщает финская газета Yle, передает «Прайм».

СМИ: санкции Запада не смогли испугать россиян и не разрушили экономику РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В иностранном издании напомнили, что, согласно первоначальным прогнозам МВФ, ВВП России должен был упасть на 7-8%, но теперь же аналитики наоборот ждут роста на 0,3%.

Журналист Yle, находясь в Москве, также решила узнать о настроениях среди граждан РФ насчет санкций. По итогам опроса, она пришла к выводу, что изменение цен не испугало россиян и они чувствуют себя спокойно.

В частности, один из граждан РФ сказал финскому журналисту, что катаклизмы в стране происходят каждые десять лет, поэтому все к ним давно привыкли. Уход зарубежных брендов тоже не шокировал россиян, поскольку на их смену пришли производители из России, Белоруссии и других дружественных стран. При этом их продукция оказалась даже вкуснее и дешевле, чем у западных брендов.

Аналогичная ситуация наблюдается в автомобильной индустрии, где освободившиеся ниши заняли китайские производители. Все опрошенные журналистом россияне указали на то, что не наблюдают в РФ дефицита продуктов.

Экономика,Международный валютный фонд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители