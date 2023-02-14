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49 минут назад

Европа избежала снижения ВВП

Lenta.ru

В четвертом квартале 2022 года еврозоне удалось избежать рецессии и сохранить динамику ВВП в плюсовой зоне, свидетельствуют данные Евростата. К концу 2022 года показатель вырос на 0,1 процента по сравнению с третьим кварталом, а в годовом выражении — на 1,9 процента.

Европа избежала снижения ВВП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данные совпали с предварительной оценкой статистической службы от 31 января. Наиболее серьезный спад зафиксирован в крупнейших экономиках Восточной Европы. ВВП Польши упад на 2,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом, Венгрии — на 0,4 процента, Чехии — на 0,3 процента.

Осенью аналитики предсказывали отрицательную динамику ВВП еврозоны в ближайшие месяцы на фоне рекордного роста цен на энергоносители. https://lenta.ru/news/2022/09/22/deutsche_evro/ Однако на фоне теплой погоды и активному наращиванию запасов газа европейскими странами к зиме цены на газ упали до уровня осени прошлого года. Снижение цен, как ожидается, поддержит экономическую активность в еврозоне.

Ранее в феврале Bloomberg сообщал, что Европейская комиссия повысила прогноз по росту ВВП еврозоны в 2023 году до 0,9 процента с 0,3 процента, ожидавшихся в ноябре. Прогнозируемый уровень инфляции, в свою очередь, понижен 6,1 до 5,6 процента.

Экономика,Еврокомиссия,
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