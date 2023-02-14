Молдавия резко сократила потребление российского газа

Молдавия в январе 2022 года уменьшила потребление российского газа на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Молдовагаз».

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В пресс-службе пояснили, что объем потребления голубого топлива в республике составил 96,1 млн куб. м. Это на 48% меньше показателей того же периода прошлого года.

В «Молдовагаз» уточнили, что по сравнению с декабрем 2022 года потребление снизилось на 5,6%.