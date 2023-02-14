Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
31 минуту назад

Молдавия в январе почти вдвое сократила потребление российского газа

Илья Родин

Молдавия в январе 2022 года уменьшила потребление российского газа на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Молдовагаз».

Молдавия резко сократила потребление российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе пояснили, что объем потребления голубого топлива в республике составил 96,1 млн куб. м. Это на 48% меньше показателей того же периода прошлого года.

В «Молдовагаз» уточнили, что по сравнению с декабрем 2022 года потребление снизилось на 5,6%.

Напомним, что в октябре 2022 года «Газпром» сократил объем подачи энергоресурса в республику до 5,7 млн куб. м. В госкорпорации объяснили это техническими сложностями при транзите газа через территорию Украины.

Экономика,Газпром,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители